De drukte op Schiphol door de meivakantie heeft zowel op zaterdag als op zondag tot nu toe niet tot problemen geleid. Dat zegt een woordvoerder van de luchthaven zondag tegen NU.nl. Extra personeel, minder passagiers en verplaatste vluchten hebben ervoor gezorgd dat de situatie op de luchthaven beheersbaar is. Wel moeten passagiers nog steeds rekenen op langere wachttijden.

Door een personeelstekort op verschillende plaatsen op luchthaven Schiphol en door een wilde staking van bagagepersoneel ontstonden aan het begin van de meivakantie grote problemen op de luchthaven. Op verschillende dagen werden vluchten geschrapt en moesten airlines uitwijken naar andere luchthavens. Vorig weekend schrapte KLM door de drukte 47 vluchten.

Schiphol zet dit weekend net als op andere dagen deze meivakantie onder meer kantoorpersoneel in op de luchthaven. Ook huurt Schiphol van een beveiligingsbedrijf medewerkers in die de passagiersstromen in de vertrekhal in goede banen moeten leiden en is buiten de vertrekhal een overkapping gemaakt zodat mensen aangenamer in de rij kunnen staan.

Reizigers moeten op zondag nog steeds rekening houden met lange rijen, "maar tot nu toe loopt het goed door", aldus de woordvoerder. Vooraf inchecken en op de site van de luchtvaartmaatschappij checken hoe ver van tevoren je op de luchthaven moet zijn, is het belangrijkst, benadrukt ze. "Dan kunnen de meeste reizigers vandaag waarschijnlijk gewoon goed vertrekken."

Zaterdag stapten 57.000 reizigers op Schiphol op het vliegtuig. Zondag vertrekken 63.000 passagiers van de luchthaven. Schiphol en luchtvaartmaatschappijen voerden de afgelopen dagen overleg over de verwachte vakantiedrukte. Touroperator Corendon wijkt dit weekend voor drie vertrekkende vluchten uit naar Rotterdam The Hague Airport. TUI verplaatst twee vluchten naar de Rotterdamse luchthaven en Transavia één.