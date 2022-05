Groot-Brittannië verstrekt nog eens 1,3 miljard pond (ruim 1,5 miljard euro) aan militaire steun en hulp aan Oekraïne. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson zaterdag bekendgemaakt. De Britse regering verdubbelt daarmee bijna de steun aan Kyiv. Het zou gaan om de grootste financiële bijdrage van de Britten aan een conflict sinds de oorlogen in Irak en Afghanistan.

Het Verenigd Koninkrijk is een van de belangrijkste bondgenoten van Kyiv. Het land stuurde eerder antitankraketten, luchtverdedigingswapens en andere wapens om Oekraïne te helpen in de strijd tegen de Russische troepen van president Vladimir Poetin die eind februari binnenvielen. "De brute aanval van Poetin veroorzaakt niet alleen onnoemelijke verwoesting in Oekraïne, het bedreigt ook de vrede en veiligheid in heel Europa", aldus Johnson in een verklaring.

De nieuwe Britse toezegging komt aan de vooravond van een G7-bijeenkomst. De leiders van de club van de zeven belangrijkste geïndustrialiseerde westerse landen - Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en de Verenigde Staten - bespreken zondag samen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de situatie in zijn land tijdens een virtuele ontmoeting.