9,5 miljoen mensen dienden tussen maart en mei een belastingaangifte in over vorig jaar, meldt de Belastingdienst maandag. Dat zijn er iets meer dan de 9,4 miljoen waar de fiscus op gerekend had. De Belastingdienst heeft nu al de eerste definitieve aanslagen verstuurd, wat eerder is dan andere jaren.

De Belastingdienst stuurde dit jaar 8,3 miljoen Nederlanders een verzoek om hun aangifte in te vullen, maar ieder jaar doen ook mensen spontaan een aangifte. De dienst had erop gerekend dit jaar 9,4 miljoen aanvragen binnen te krijgen, maar dat werden er bijna 9,5 miljoen.

"De aangifteperiode is volgens plan verlopen", zegt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst).

"We weten dat het voor sommigen een lastige klus is, maar we hebben gelukkig duizenden mensen kunnen helpen met hun aangifte. Mensen konden ook bij maatschappelijke organisaties zoals bibliotheken en vak- en ouderenbonden terecht en daar wil ik hen voor bedanken." Meer dan 30.000 Nederlanders belden de fiscus voor hulp bij de aangifte.

Voor het eerst begon de Belastingdienst eind april al met het versturen van definitieve aanslagen naar mensen die de aangifte voor 1 april indienden. Dat is eerder dan de voorgaande jaren. Op die aanslag zien mensen hoeveel ze moeten betalen of terugkrijgen.

Problemen rond box 3 zorgen voor vertraging

Wie een aangifte in box 3 moet doen, waarin inkomsten uit onder meer spaargeld of beleggingen vallen, krijgt vanaf augustus een definitieve aanslag. Het kabinet is daarover op de vingers getikt door de Hoge Raad.

Die stelde vast dat sommige mensen te veel belasting betaalden, omdat er bij de aanslag werd uitgegaan van een fictief rendement. Daarom moet het kabinet op zoek naar een nieuwe manier om de belastingen op die beleggingen te berekenen.

Mensen die voor 1 mei aangifte deden en dus dit jaar nog een terugbetaling verwachten, krijgen een voorlopige aanslag. Daarna wordt er al in juli een deel teruggestort. Later krijgen ze dan een definitieve aanslag, "waarbij rekening is gehouden met het arrest van de Hoge Raad". Hoe dat er precies uitziet, wordt waarschijnlijk later deze maand duidelijk.