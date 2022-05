In april zijn 12.109 bedrijven gestopt met hun activiteiten. Dat is 27 procent meer dan een jaar eerder. Het is de tweede maand op rij dat het aantal stoppers stijgt. Echte faillissementen waren er juist weinig. Dat blijkt maandag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

Het aantal stoppende bedrijven was vorige maand dus bijna een kwart hoger dan in april vorig jaar. Het gaat hier om bedrijven die uit eigen beweging stoppen. Het aantal faillissementen was juist zeer laag in april: slechts 94 bedrijven gingen op de fles.

Josette Dijkhuizen, die zich op de Tilburg University specialiseert in ondernemerschap, denkt dat het kleine aantal faillissementen komt doordat veel bedrijven die in moeilijkheden zitten, niet willen afwachten tot ze failliet gaan en daarom zelf vroegtijdig besluiten om te stoppen.

Dat veel bedrijven het moeilijk hebben, is niet verrassend. De lockdowns hebben veel ondernemers de afgelopen jaren pijn gedaan. Maar door het uitgebreide coronasteunpakket en uitstel van bijvoorbeeld belastingbetaling, konden vele toch overeind blijven. Nu dat pakket is afgebouwd en veel ondernemers alsnog belasting moeten betalen, krijgen bedrijven het moeilijk.

Veel starters in de horeca en cultuur

Vorige maand zijn 19.973 ondernemers een eigen bedrijf gestart. Dat was iets minder dan in dezelfde maand een jaar geleden. Sectoren waarin veel bedrijven zijn gestart, zijn onder meer horeca, cultuur en sport en recreatie.

"Ondernemers in deze branches zien hun kans schoon om te kunnen profiteren van het opengaan van de sector voor het publiek", licht Dijkhuizen toe. "Daarbij is er het vertrouwen dat de pandemie nu toch echt voorbij is. Waarschijnlijk is dat wat we terugzien in de cijfers."