De wereldmarktprijzen voor voedsel zijn afgelopen maand wat gedaald ten opzichte van maart. Toch zijn producten als zuivel, suiker en graan nog steeds zeer duur, blijkt uit gegevens van wereldvoedselorganisatie FAO. De voedselprijzen zijn relevant, omdat ze ook gevolgen hebben voor wat we betalen in de supermarkt.

De FAO houdt een index bij van prijzen die op de wereldmarkt worden betaald voor belangrijke basisingrediënten voor voeding. Naast eerdergenoemde producten gaat het onder andere om rijst, vlees en plantaardige olie. De index stond in maart op de hoogste stand ooit, 159,7, en daalde in april naar 158,5.

Oorzaak van die recordhoogte was onder meer de oorlog in Oekraïne, die gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van graan. Vorige maand daalde het gemiddelde prijspeil dus wat, maar vergeleken met bijvoorbeeld een jaar eerder, zijn de prijzen nog altijd bijna 30 procent hoger.

"De daling ten opzichte van maart is prettig, vooral voor landen met lage inkomens en voedseltekorten", aldus FAO-hoofdeconoom Maximo Torero Cullen. "Maar de prijzen blijven hoog, wat aangeeft dat er schaarste is. Ook zorgt het voor uitdagingen om voedsel beschikbaar te houden voor de meest kwetsbaren."

Hoewel Nederland daar niet bij hoort, merken we wel wat van het hoge prijspeil, vooral in de supermarkt. Daar zijn veel producten in prijs gestegen, al kom dit ook doordat het vervoer van goederen duurder is geworden, evenals verpakkingsmateriaal.