De Europese Commissie wil Hongarije en Slowakije een jaar extra de tijd geven - tot eind 2024 - om van Russische olie af te stappen, schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden. Tsjechië krijgt volgens deze plannen een half jaar extra. Met die concessies hoopt Brussel de landen ertoe over te halen dat ze zich aansluiten bij het zesde sanctiepakket tegen Rusland.

De Europese Commissie - het dagelijks bestuur van de EU - stelde woensdag onder meer voor om binnen een half jaar te stoppen met het importeren van Russische olie.

Een aantal Europese landen, waaronder Hongarije en Slowakije, kregen vanwege hun grote afhankelijkheid van olie uit Rusland een jaar de tijd om ervan af te stappen.

Hongarije en Slowakije lieten na de bekendmaking van het plan weten er geen brood in te zien. Ook andere landen in het oosten en zuiden van Europa sputterden tegen. Omdat alle lidstaten het eens moeten zijn met een sanctiepakket, werd het voorstel donderdag weer terug naar de tekentafel gestuurd.

Hongarije en Slowakije een jaar, Tsjechië zes maanden en Bulgarije niets

Om de Hongaren, Slowaken en Tsjechen alsnog mee te krijgen, wil de Commissie de drie landen extra tijd geven om van Russische olie af te stappen, aldus Reuters. Hongarije en Slowakije krijgen een jaar extra (eind 2024), terwijl Tsjechië een half jaar extra krijgt, mits het niet eerder een pijplijn uit Zuid-Europa krijgt.

Het is nog maar de vraag of Hongarije interesse heeft in het nieuwe voorstel; president Viktor Orbán zei vrijdag namelijk vijf jaar uitstel én flinke investeringen vanuit de EU nodig te hebben om onafhankelijk te worden van Russische olie.

Ook Bulgarije zou om uitstel van een eventueel olie-embargo hebben gevraagd, maar dat land heeft volgens het persbureau nul op rekest gekregen.

Ook (kleine) concessie naar Zuid-Europese landen

Verder zou het Europese bedrijven in het nieuwe voorstel niet binnen een maand verboden worden om Russische olie te vervoeren, maar pas na drie maanden.

Hiermee komt Brussel landen als Griekenland, Malta en Cyprus enigszins tegemoet, omdat deze landen bang waren dat hun transportbedrijven hard geraakt zouden worden door een eventueel verbod op de import van Russische olie.