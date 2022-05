De Amsterdamse aandelenindex AEX is vrijdag niet meegegaan met de onrust die donderdag op de Amerikaanse aandelenbeurzen heerste. De toonaangevende index opende 'slechts' 0,6 procent lager.

Amerikaanse aandelenbeurzen beleefden donderdag de slechtste beursdag sinds 2020. Uit angst voor verdere rentestijgingen sloten de Nasdaq en S&P 500 respectievelijk 5 procent en 3,5 procent lager.

De angst kwam voort uit de renteverhogingen van de Federal Reserve - het Amerikaanse stelsel van centrale banken - en de Britse evenknie Bank of England. Zij verhoogden de rente met als doel de economische activiteit te remmen, om zo de inflatie wat af te zwakken. Investeerders vrezen dat de economische groei daardoor een knauw zal krijgen.

In Europa was de angst daarvoor nog niet zo groot. De AEX opende 0,6 procent lager, terwijl de Duitse DAX en Britse FTSE100 respectievelijk 0,7 en 0,5 procent in het rood stonden.