Het Russische gasconcern Gazprom gaat toch delen van de gaspijplijn Nord Stream 2 gebruiken. De leiding die Rusland via de Oostzee met Duitsland verbindt, is al helemaal gereed, maar nooit in gebruik genomen. Nu wil eigenaar Gazprom de pijpleiding inzetten voor de levering van gas aan regio's in het noordwesten van Rusland, meldt het bedrijf via de berichtendienst Telegram.

Nord Stream 2 moest een belangrijke nieuwe gasverbinding worden tussen West-Europa en Rusland, dat een belangrijke leverancier van gas is. De pijplijn is helemaal klaar voor gebruik, maar Duitsland en de EU moesten er nog goedkeuring aan geven.

Door de Russische inval in Oekraïne zal de goedkeuring nog lang op zich laten wachten, als die er al komt. Gazprom wijst de Duitsers er nu op dat zelfs als de goedkeuring er wel komt, het nog lang kan duren voordat er gas door de pijplijn richting Duitsland stroomt.

De Duitsers willen net als veel andere EU-landen snel minder afhankelijk worden van Russisch gas. De grootste economie van Europa is volgens dataverzamelaar ICIS voor bijna een derde van zijn gas afhankelijk van Rusland. Een direct einde aan de toevoer van Russisch gas zou het land daardoor grote economische problemen opleveren, aldus kenners.