ING heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 834 miljoen euro opzijgezet vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat geld is bedoeld voor leningen waarvan de bank geen terugbetaling meer verwacht - de zogeheten stroppenpot. Hierdoor is de winst ruimschoots gehalveerd, blijkt uit de kwartaalcijfers van de bank.

Onder de streep bleef door die forse ingreep maar 429 miljoen euro aan winst over. In het eerste kwartaal van vorig jaar bedroeg de winst nog iets meer dan 1 miljard euro.

ING greep wegens de oorlog in Oekraïne eerder al in bij zijn Russische tak, waarbij zo'n driehonderd mensen werken. De bank besloot begin maart geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven.

Van alle Nederlandse banken heeft ING de grootste belangen in Rusland. Het concern heeft meer dan 5 miljard euro aan leningen verstrekt aan Russische klanten, wat gelijkstaat aan ongeveer 1 procent van zijn totale portefeuille.

Met de aangekondigde stappen ging ING niet zo ver als sommige branchegenoten. Rabobank kondigde eind maart bijvoorbeeld al aan zich volledig terug te trekken uit Rusland. Wat ING met zijn activiteiten in het land wil doen is nog onduidelijk. "We blijven de situatie nauwlettend volgen", is alles wat topman Steven van Rijswijk over dit onderwerp zegt in een verklaring bij de kwartaalresultaten.