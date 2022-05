Schiphol is in gesprek met luchtvaartmaatschappijen over het verplaatsen van vluchten naar de luchthaven van Rotterdam komend weekend, zegt een woordvoerder van Schiphol tegen NU.nl. Daarmee wil de luchthaven voorkomen dat er na afgelopen weekend opnieuw een grote chaos ontstaat.

Door personeelstekorten op de luchthaven en door de meivakantie was het afgelopen weekend zeer druk op Schiphol. Daarom riep de luchthaven maatschappijen op vluchten te annuleren.

KLM gaf gehoor aan die oproep en schrapte vrijdag, zaterdag en zondag 47 vluchten. Andere maatschappijen verplaatsten vluchten naar andere luchthavens. Zo lieten Corendon en Transavia dit weekend vier vluchten van Rotterdam The Hague Airport vertrekken.

Om te voorkomen dat mensen komend weekend weer urenlang in de rij moeten staan vanwege geschrapte vluchten, kijkt Schiphol Group nu naar een betere verdeling van vluchten over zijn luchthavens. Buiten Schiphol baat het bedrijf ook de luchthaven van Rotterdam en die van Eindhoven uit.

Hoe de gesprekken verlopen en of er het komende weekend alsnog vluchten worden geschrapt, is nog niet duidelijk. Eerder spraken de luchtvaartmaatschappijen en Schiphol al af dat de luchthaven een deel van de schade voor luchtvaartmaatschappijen op zich zou nemen. Die schade zou oplopen in de miljoenen, maar een precies getal werd nog niet genoemd.