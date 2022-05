Voedselwaakhond foodwatch spant een rechtszaak aan tegen de Nederlandse overheid, omdat die de voedselveiligheid met de voeten zou treden. Volgens de organisatie weet de overheid niet in welke producten er zogenoemd separatorvlees zit, wat een gevaar kan betekenen voor de volksgezondheid.

Separatorvlees bestaat uit de resten die overblijven op een dierlijk karkas nadat het grove vlees ervan afgesneden is. Het wordt ook wel spuitvlees of schraapvlees genoemd en komt vooral voor bij varkens of kippen. Die resten worden in bepaalde producten gebruikt, maar kunnen gevaarlijk zijn omdat bacteriën er zich door de fijnmazigheid graag in nestelen. Dat kan leiden tot ernstige darminfecties.

Foodwatch beweert dat de Nederlandse Staat niet weet waar dat vlees vandaan komt en in welke producten het aanwezig is, waardoor er ook niet gedegen tegen kan worden opgetreden. Daarnaast zou toezichthouder NVWA te weinig personeel hebben om toezicht te houden en in te grijpen.

Los daarvan ziet foodwatch ook een financieel gevaar. Als separatorvlees niet gelabeld wordt, kan het zijn dat dat duurder wordt verkocht onder het mom van gewoon vlees. Ook zou het voor bepaalde mensen een probleem kunnen zijn als er bijvoorbeeld varkensvleesresten in kipnuggets zitten.

"De Staat legt enorme risico's voor de gezondheid en de portemonnee neer bij de Nederlandse consument. Dat is niet alleen een gevaar voor de volksgezondheid, maar is ook in strijd met Europese regelgeving. Om al deze redenen is foodwatch naar de rechter gestapt", zegt foodwatch-directeur Nicole van Gemert. De partijen staan op 9 juni in een kort geding tegenover elkaar.

Het ministerie van Volksgezondheid laat in een eerste reactie aan NU.nl weten dat iedereen het recht heeft om naar de rechter te stappen. Het ministerie kon niet meteen inhoudelijk ingaan op de zaak en wacht het oordeel van de rechter af.