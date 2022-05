De grote olieproducerende landen van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland houden vast aan een beperkte verhoging van de productie. Daardoor komt er waarschijnlijk nog geen einde aan de hoge olieprijzen. Automobilisten zullen aan de pomp voorlopig dus veel moeten blijven betalen voor benzine en diesel.

De OPEC+, zoals de alliantie wordt genoemd, vergaderde donderdag onder leiding van Rusland. Het kartel verhoogt de olieproductie in juni, net als in mei, met 432.000 vaten per dag.

Daarmee verandert de OPEC+ niet van koers, terwijl analisten zich openlijk afvragen of het überhaupt wel gaat lukken om zoveel olie te leveren. De meeste grote olielanden worstelen namelijk met capaciteitsbeperkingen.

Ondertussen praten de EU-lidstaten over een invoerverbod op Russische olie, wat de olieprijzen alleen maar verder zou kunnen opstuwen. Mohammad Barkindo, secretaris-generaal van de OPEC, zei woensdag al dat het niet mogelijk is voor andere olielanden om de Russische export van meer dan zeven miljoen vaten per dag te vervangen.

De Verenigde Staten hadden de OPEC+ eerder gevraagd om de productie veel sterker op te voeren. In dat geval zouden de olieprijzen weer wat kunnen dalen. Maar onder meer Saoedi-Arabië ziet dat niet zitten. Daarnaast heeft Rusland er vanwege de sancties tegen het land weinig bij te winnen. De OPEC+ blijft verder voorzichtig vanwege de aanhoudende coronalockdowns in China.