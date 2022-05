Een betaalpakket bij de bank kost in Nederland minder dan in buurland België, maar er zijn ook minder opties aan. Belgen krijgen namelijk meestal een creditcard gratis bij hun pakket. Duitsers betalen met 3 tot 6 euro per maand het meeste van onze buurlanden, blijkt uit een inventarisatie van NU.nl.

Het goedkoopste betaalpakket bij een Nederlandse grootbank kost momenteel 1,95 euro per maand bij ABN AMRO, maar daar komt vanaf juli een euro bij. Vanaf dan is Rabobank de goedkoopste met 2,25 euro per maand. Daarvoor heb je een betaalrekening en een pinpas. Bij ING kost datzelfde pakket 2,35 euro. Wie een creditcard wil, moet daar 1,50 tot 2 euro per maand voor bijbetalen.

In België is dat niet het geval. Daar zijn de betaalpakketten met 3 tot 4 euro per maand iets duurder, maar overal zit een creditcard inbegrepen. "Dat klinkt als een betere deal, maar als je helemaal geen creditcard nodig hebt, betaal je eigenlijk te veel", zegt Harald Benink, bankenhoogleraar aan de universiteit van Tilburg. "In Nederland kan je in principe voor 2,25 euro in alle eurolanden geld opnemen en overmaken. Als dat het enige is dat je wil doen, zit je beter bij een Nederlandse bank."

Nederlandse banken kunnen kosten laag houden door concentratie

Een belangrijk verschil tussen Nederland en België is ook dat bij ons een overschrijving meteen gebeurt. Belgen moeten een dag wachten voor ze het geld op hun rekening zien. "Omdat er in Nederland minder kleine banken zijn dan in een aantal andere landen, kunnen ze hun investeringen beter spreiden over meer rekeninghouders", legt Benink uit. "Daardoor hebben ze meer geld om de betaalsystemen te optimaliseren en toch de kosten laag te houden."

Daar komt bij dat de Consumentenbond en tv-programma's als Kassa heel erg hameren op wat een bank zou mogen vragen, waardoor banken gedwongen worden hun prijzen laag te houden.

Zweden heeft de goedkoopste betaalpakketten

Als we iets verder gaan, naar de Scandinavische landen, valt het op dat Zweden het walhalla is wat betreft lage bankkosten. Een betaalpakket kost gemiddeld zo'n 25 euro per jaar, wat neerkomt op iets meer dan 2 euro per maand, en daar zit meestal een creditcard bij inbegrepen. "In Zweden wordt contant geld heel erg ontmoedigd, waardoor banken de kosten laag kunnen houden", zegt Benink.

In de andere Scandinavische landen zijn betaalrekeningen meestal gratis, maar gelden wel transactiekosten of je moet betalen per geldopname, waardoor de kosten ongeveer even hoog zijn als bij ons.

Duitsers betalen van alle ons omringende landen dan weer het meeste. Wie in Duitsland een rekening wil openen betaalt 3 tot 6 euro per maand en heeft daarvoor alleen maar een betaalrekening en een pinpas. Wie een creditcard wil, moet nog eens 2 euro of meer per maand extra betalen.

Duitsers zijn erg gehecht aan hun privacy

Benink ziet daar twee verklaringen voor. "In de eerste plaats is het Duitse bankenlandschap heel versnipperd. Er zijn veel meer kleine regionale banken, waardoor minder wordt samengewerkt en dat doet de prijzen oplopen. Maar Duitsers zijn ook heel erg gericht op contant geld. Door hun oorlogsverleden zijn ze erg bezig met privacy en ze hebben dus liever niet dat ze kunnen worden gevolgd door hun betalingen. Daardoor pinnen Duitsers veel minder in de kroeg of de winkel en dus bieden banken ook minder opties aan."

Om de vergelijking compleet te maken, keken we ook even naar het Zuid-Europese land Italië. Daar betalen klanten 30 tot 40 euro per jaar voor een rekening met pinpas en tussen 1,50 en 3 euro per maand voor een creditcard. Dat is vergelijkbaar met wat Nederlanders betalen.