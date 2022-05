Het aantal filialen van ABN AMRO in het straatbeeld neemt snel af. De bank begon dit jaar nog met 77 kantoren, eind deze week zijn dat er 53. Dat zegt een woordvoerder desgevraagd tegen NU.nl.

"Het sluiten van kantoren is geen doel op zich", aldus de woordvoerder van ABN. "We bekijken dit per kantoor." Donderdag valt het doek voor het laatste filiaal van de bank in Delft.

Vorig jaar daalde volgens ABN het aantal klanten dat nog bij de bank naar binnen ging met 30 procent. "Die trend zet zich dit jaar versneld door." Veel klanten regelen hun bankzaken online. "Van de hypotheekgesprekken gaat 90 procent via beeldbankieren."

Voor elk ABN-kantoor dat verdwijnt, komen drie zogenoemde financiële zorgcoaches in de plaats. "Zij helpen mensen die dat nodig hebben of willen." Dat kan bij mensen thuis of op een andere locatie.

"Wanneer een filiaal sluit, zoekt ABN een passende andere baan voor de betreffende medewerkers", besluit de woordvoerder.