Wie dat wil kan sinds dit jaar maximaal 1.000 euro van de overheid krijgen voor het volgen van een opleiding, of je nou werkt of niet. De regeling is in het leven geroepen omdat studiekosten sinds dit jaar niet meer aftrekbaar zijn van de belasting. In de eerste twee rondes waarin mensen een aanvraag konden doen was de belangstelling groot en was het potje snel leeg. Dit moet je doen om nog dit jaar 1.000 euro subsidie te krijgen voor een opleiding.

Houd goed in de gaten wanneer een nieuwe aanvraagronde voor het zogenoemde STAP-budget begint. De eerste ronde startte in maart, de tweede in mei. Iedere twee maanden begint een nieuwe ronde, dus ook op 1 juli, 1 september en 1 november. De overheid heeft dit jaar in totaal 160 miljoen euro beschikbaar gesteld voor subsidie. Dit geld wordt verdeeld over de verschillende rondes.

Doordat de belangstelling in de eerste twee rondes erg groot was, was het potje snel leeg. Volgens het UWV, dat de uitvoering van het STAP-budget regelt, zaten tijdens de tweede ronde 43.000 mensen klaar om een aanvraag in te dienen. Er snel bij zijn is dus niet onbelangrijk.

Ga goed na of de opleiding die je wil volgen aan de eisen voldoet, en ga na of je er zelf aan voldoet. Voor de aanvraag van STAP-subsidie moet je namelijk tussen de achttien jaar en de AOW-leeftijd zijn. Ben je jonger of ouder, dan kom je niet in aanmerking. Ook moet je EU-burger zijn of de partner van iemand die dat is.

Verder moet de opleiding, cursus of training die je gaat volgen in het zogenoemde STAP-scholingsregister staan. Bij je opleider kun je navragen of dit het geval is. Daarnaast is het zo dat de opleiding waarvoor subsidie wordt aangevraagd nog niet begonnen mag zijn. Wil je dus in september starten met een opleiding, dan is het nodig om de aanvraag in de ronde voor september te doen. Is je opleiding opgeknipt in modules, en ben je al gestart, dan is het wel mogelijk om voor de volgende ronde een aanvraag te doen.

Schrijf je voor de aanvraag al in bij de opleiding die je wil gaan volgen. Dit is namelijk verplicht. Na aanmelding verstuurt de opleider een aanmeldbewijs naar het UWV, waarna je als aanvrager subsidie kan aanvragen zodra een nieuwe subsidieronde van start gaat.

De opleiding waarvoor je subsidie aanvraagt, mag op z'n vroegst vier weken na de aanvraag beginnen.

Hoeveel subsidie je krijgt, hangt af van de kosten van een opleiding. Kost een opleiding bijvoorbeeld 800 euro, dan krijg je 800 euro subsidie. Zijn de kosten van een opleiding boven de 1.000 euro, dan ontvang je het maximale bedrag aan subsidie.