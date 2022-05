Wie denkt dat we in Nederland al te maken hebben met een hoge inflatie; het kan nog veel erger. In Turkije is de inflatie op jaarbasis opgelopen met 70 procent. Dat meldt statistiekbureau TurkStat donderdag.

Op maandbasis kwam de inflatie in april uit op 7,25 procent en gemiddeld gezien over de periode van een jaar op ruim 34 procent.

Vooral transport werd flink duurder, daar tekende het statistiekbureau een prijsstijging van bijna 106 procent op, gevolgd door eten en drinken met zo goed als 90 procent.

In het mandje dat het Turkse statistiekbureau gebruikt om de geldontwaarding te berekenen, zitten 409 product- en dienstengroepen. "Daarvan werden er 27 goedkoper en 45 onderdelen bleven gelijk in prijs." Dat betekent dat 337 categorieën duurder werden.