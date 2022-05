KLM is in het lopende kwartaal begonnen met het aflossen van de staatssteun. Dat kan nu de resultaten weer wat aantrekken. In de eerste drie maanden van het jaar haalde de luchtvaartmaatschappij een operationele winst van 3 miljoen euro, zo meldt het bedrijf.

De omzet kwam uit op 1,9 miljard euro. "De operationele winst van 3 miljoen euro is een stijging van 340 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder, toen 337 miljoen euro verlies werd gemaakt."

Deze maand is 311 miljoen euro terugbetaald van de leningen die KLM was aangegaan tijdens de coronacrisis. Wel ontving het bedrijf in de eerste maanden van het jaar nog 140 miljoen euro aan loonsteun. "Dat heeft bijgedragen aan het positieve resultaat."

KLM biedt ook excuses aan voor de chaotische toestanden op Schiphol van de laatste weken. "De verdere stijging van de passagiersaantallen en de situatie op luchthaven Schiphol zijn de afgelopen weken heel moeilijk geweest. Welgemeende excuses aan onze klanten die hier last van ondervonden hebben."

Volgens topman Pieter Elbers, die na dit kwartaal afscheid neemt van KLM, worden tal van maatregelen genomen. "Zodat de zomer beter zal verlopen dan de afgelopen weken."