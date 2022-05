In de eerste maanden van het jaar is er net zo veel bier verkocht als in de vergelijkbare maanden voordat de coronacrisis ons drinkgedrag verstoorde. In de horeca was de bierconsumptie nog niet op peil; dit werd wel gecompenseerd door wat we thuis dronken. Dat blijkt uit cijfers van Nederlandse Brouwers.

"In de horeca waren wel duidelijke pieken te zien op de mooie warme dagen in februari en maart en tijdens carnaval." Vergeleken met 2019 werd in de horeca in de maanden januari, februari en maart 7,7 procent minder bier verkocht, thuis werd 6,5 procent meer gedronken.

"In februari en maart, toen de horeca weer volop open mocht, nam de bierverkoop in de horeca sterk toe", aldus de brouwers. Mede dankzij het mooie weer was daar in maart sprake van een plus van 30 procent.

Bierdrinkers drinken hun biertje toch het liefst in de kroeg, als dat kan. "De thuisconsumptie daalde in maart weer."

De sector is ook optimistisch over de afgelopen maand. "Zo zaten de terrassen door het mooie weer overal weer vol tijdens de paasdagen en wisten toeristen ons land weer te vinden", zegt Lucie Wigboldus, directeur van Nederlandse Brouwers.

Wat de rest van het jaar brengt op het gebied van de bierconsumptie, is koffiedik kijken. "Zo hebben we te maken met hoge inflatie en een laag consumentenvertrouwen, maar ook een lage werkloosheid." En ook de biersector heeft te maken met oplopende grondstofprijzen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne.