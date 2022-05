In een poging de almaar oplopende inflatie een halt toe te roepen, heeft het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve (Fed), de rente met een half procentpunt verhoogd. Dat is de grootste verhoging sinds 2000.

In maart werd de rente in de VS ook al verhoogd, toen met een kwart procentpunt. Net als Europa heeft ook de VS te maken met stevige inflatie.

Gevreesd wordt dat landen door de oplopende inflatie te maken krijgen met stagflatie, waarbij de economie krimpt terwijl de inflatie blijft oplopen. De Fed bouwt ook de hoeveelheid opgekocht schuldpapier af.

Tijdens de coronacrisis werd zowel in Europa als in de VS veel geld gestoken in de economie, onder andere door het opkopen van schuldpapier.