De strenge lockdown in Sjanghai dreigt ook greep te krijgen op Nederland. In de Chinese stad ligt de grootste haven van de wereld, en de vrachtafhandeling verloopt stroef door de coronabeperkingen. "We komen op het punt dat we het ook in Nederland gaan voelen", zegt Rogier Spoel van de logistieke ondernemersvereniging evofenedex.

In de Chinese miljoenenstad liep het aantal coronabesmettingen eind maart snel op. De overheid besloot tot een rigoureuze lockdown. Daardoor is het vervoer van goederen aan banden gelegd, terwijl China juist wordt gezien als de fabriek van de wereld.

De haven in Sjanghai draait weliswaar door - onder meer doordat personeel overnacht in de haven - maar er zijn flinke beperkingen voor de aanvoer van producten vanuit de Chinese fabrieken die dieper landinwaarts liggen. Inmiddels zijn de regels in de havenstad iets versoepeld, maar het einde van de lockdown is nog niet in zicht. En dat is ook in de rest van de wereld te merken, doordat levertijden oplopen voor goederen die in China zijn gemaakt.

Volgens Spoel vallen de gevolgen in Nederland op dit moment nog mee. "Bedrijven hebben de afgelopen tijd voorraden aangelegd en zijn weerbaarder. Maar nu de beperkingen in Sjanghai voortduren, komt het punt in zicht waarop dat we de gevolgen in Nederland wél gaan voelen."

Dat komt volgens hem ook doordat de haven van Sjanghai een doorvoerhaven is voor andere landen in de regio, zoals Vietnam en Japan. "De havens en terminals draaien nog wel, maar hoe langer de beperkingen duren, hoe groter de problemen worden."

Klap na klap voor wereldwijde logistiek

Al bij de start van de coronacrisis krijgt de wereldwijde logistiek een paar opdoffers. Daar kwam in maart 2021 bij dat een groot containerschip enkele dagen het Suezkanaal blokkeerde. Enkele maanden geleden was er een nieuwe lockdown bij in Ningbo, waar een van de grootste havens ter wereld ligt. En nu is het dus de beurt aan het iets verderop gelegen Sjanghai, terwijl ondertussen Rusland Oekraïne binnenviel.

"De havens in Sjanghai functioneren daardoor nu maar mondjesmaat", zegt haveneconoom Bart Kuipers. "De lading komt wel, maar de capaciteit in de haven is beperkt. Eigenlijk is dat al ruim anderhalf jaar zo. En deze maatregelen zorgen voor nóg meer ontregeling en onbetrouwbaarheid."

Rotterdamse haven verwacht dat drukte aanhoudt

Ook de beheerder van de Rotterdamse haven wijst erop dat het ene na het andere voorval de logistiek ontregelt. "Denk aan COVID-19, de Suezblokkade en nu weer Oekraïne", licht een woordvoerder van Port of Rotterdam toe. "Daardoor is het al langere tijd erg druk op de terminals en arriveert 80 procent van de schepen met vertraging in de Europese havens. Dat is heel vervelend voor onze klanten, maar ook voor de Chinese economie."

De lockdown in Sjanghai komt daar dus nog bovenop en dat zorgt er volgens hem voor dat de containerlogistiek de komende tijd niet geheel herstelt. "Het zal dus voorlopig heel druk blijven in de Europese containerhavens."