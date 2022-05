De pensioenen in Nederland zijn al jaren niet verhoogd, terwijl de kosten voor het dagelijks leven in rap tempo oplopen. Maar wanneer de pensioenen wel verhoogd worden, gaat dat ten koste van de groep die nog pensioen opbouwt. En dat speelt ook een rol bij het besluit van pensioenfonds ABP over die pensioenverhoging, zegt bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen tegen NU.nl.

Als het goed is, mogen de pensioenfondsen deze zomer werk maken van het verhogen (indexeren) van de pensioenen. "We willen niets liever dan de pensioenen verhogen", zegt Van Wijnen. "Maar we gaan niet zomaar geld uitdelen."

Of de pensioenen verhoogd kunnen worden, is in eerste instantie aan Den Haag. Daar ligt nu een voorstel om de regels te versoepelen, zodat de fondsen mogen verhogen. "Zodra de Tweede Kamer daar een klap op geeft, gaan wij daar direct mee aan de slag", zegt Van Wijnen.

Maar dat wil niet zeggen dat er dan ook direct een verhoging komt. "Het is wel onze intentie. Daar begint het mee, maar het moet ook zorgvuldig afgewogen worden."

Volgens de bestuursvoorzitter van het grootste pensioenfonds van Nederland mag er niet één groep benadeeld worden ten opzichte van een andere. "Jongeren hebben nog niet veel pensioen opgebouwd. Die profiteren dus niet zo veel van een verhoging."

Indexatie loopt sowieso een jaar achter op inflatie

Bij een verhoging wordt er wel geld onttrokken aan het gigantische vermogen van ABP van zo'n 550 miljard euro. "Hoeveel daarvan gaat er naar ouderen en hoeveel naar jongeren, is de vraag." Ondertussen loopt de inflatie stevig op.

"Ook als we de pensioenen kunnen verhogen, dan nog zal dat niet ineens het inflatie-effect teniet doen", zegt Van Wijnen. Wanneer een mogelijke verhoging op tafel ligt, wordt sowieso gekeken naar de inflatie van een jaar daarvoor. "Het referentiepunt is dan 2 tot 3 procent", legt hij uit. "Daarna kijk je welk deel van dat referentiepunt je waar kunt maken. Misschien de helft of een kwart, of misschien wel helemaal."

Hoe dan ook zal een verhoging de inflatie voorlopig niet kunnen bijbenen. "Dat hoge cijfer komt wel een keer op tafel." Sowieso zullen de fondsen op 31 oktober weer een nieuw referentiepunt hebben. "De verhoging deze zomer is, als die er komt, een extra verhoging."

Of het gat tussen de inflatie en indexatie onoverbrugbaar wordt, durft Van Wijnen niet te zeggen. Dat hangt er onder meer van af of de inflatie structureel hoog blijft. "En dan hangt het van de politiek af of er compensatie komt."