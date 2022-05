Aston Martin, de Britse autofabrikant die vooral bekend is als de maker van de iconische James Bond-wagens, haalt de bezem door zijn bedrijfstop. CEO Tobias Moers stapt met onmiddellijke ingang op en ook de financiële en technologische directeuren worden vervangen. Vorige maand ging er al een nieuwe personeelschef aan de slag.

Moers wordt vervangen door Amedeo Felisa, die tussen 2008 en 2016 CEO was van Ferrari en al een aantal jaar in het bestuur van Aston Martin zat. Sinds 1 mei is Doug Lafferty, die al bij meerdere multinationals financiële functies had, de nieuwe chief financial officer. Op 1 juni komt luxewagenveteraan Roberto Fedeli aan het stuur als chief technology officer.

Aston Martin heeft er enkele moeilijke jaren op zitten. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 14 procent minder auto's verkocht dan een jaar eerder en boekte het bedrijf 47,7 miljoen pond (56,6 miljoen euro) verlies. Dat was drie keer zoveel als het verlies dat de automaker in het eerste kwartaal van vorig jaar boekte.

De 56-jarige Duitser Tobias Moers trad twee jaar geleden aan als topman van het autobedrijf, dat toen al in de problemen zat. Het bedrijf had toen net zijn eerste elektrische auto, de DBX, gelanceerd. Die verkocht sinds die tijd wel relatief goed, maar de andere verkopen lieten het afweten.

Bestuursvoorzitter Lawrence Stroll zegt in een reactie dat Aston Martin "een nieuw team van leiders en een nieuwe structuur nodig heeft om de doelen te halen".