Het was weer snel gedaan met het overheidspotje voor een tegemoetkoming in de kosten van een opleiding. Het UWV-loket waar je dit sinds maandagochtend 10 uur aan kon vragen, moest dinsdagavond alweer 'nee' verkopen. Dat meldt het UWV.

Wie dat wil, kan sinds 1 maart een tegemoetkoming in de kosten voor een opleiding krijgen van maximaal 1.000 euro. Deze zogeheten STAP-regeling is in het leven geroepen omdat je studiekosten niet meer kunt aftrekken bij de belasting.

De regeling moet het laagdrempeliger maken voor mensen om een studie te volgen. Het maakt daarbij niet uit of je al werkt of niet.

Volgens het UWV hadden 43.000 mensen zodra het loket openging hun vingers al op het toetsenbord om de aanvraag in te dienen. Bij de eerste ronde was de interesse zo overweldigend dat dit tot technische problemen leidde, nu ging het wel goed.

Nieuwe ronde per 1 juli

"Door de piek ontstonden bij aanvang nog wel wachttijden, maar die bleven beperkt", zegt het UWV. "Net na het middaguur waren er geen wachttijden meer."

In totaal konden dit keer 45.000 mensen een aanvraag doen. Wie dat wil, kan één keer per jaar een aanvraag indienen voor 1.000 euro 'studiesubsidie'. Het bedrag wordt aan de opleiding uitgekeerd. Dit jaar is 160 miljoen euro beschikbaar voor ruim 160.000 mensen. Volgend jaar wordt dat opgekrikt naar 200 miljoen euro.

De volgende aanvraagronde voor dit jaar begint op 1 juli.