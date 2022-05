Een van de hoogste bazen van Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway, Jörg Gerbig, is dinsdag uit de raad van bestuur gezet. Hij wordt beschuldigd van wangedrag. Om wat voor gedrag het precies gaat, laat Just Eat in het midden.

Gerbig is de oprichter van de Duitse maaltijdbezorger Lieferando.de, dat in 2014 is overgenomen door Thuisbezorgd. De Duitser kwam na de overname in de raad van bestuur van het moederbedrijf.

Dinsdag is bekendgemaakt dat er een officiële klacht tegen Gerbig is ingediend vanwege een "mogelijke persoonlijke misdraging tijdens een evenement van het bedrijf". Just Eat is inmiddels een onderzoek gestart.

Waar de bestuurder van wordt beschuldigd, is niet helemaal duidelijk. Omdat het onderzoek nog loopt en vanwege privacy, wil Just Eat geen verdere mededelingen doen.

In afwachting van het onderzoek is Gerbig uit de raad van bestuur gezet. Als uit het onderzoek blijkt dat de beschuldigingen onterecht zijn, komt hij mogelijk weer terug in het bestuur.