Tesla-oprichter Elon Musk, die zijn oog nu heeft laten vallen op Twitter, wil dat bedrijf binnen drie jaar na de overname alweer terug naar de beurs brengen. Dat schrijft de doorgaans goed geïnformeerde zakenkrant The Wall Street Journal.

Musk heeft dit volgens de krant tegen potentiële investeerders gezegd. De miljardair wil Twitter voor 44 miljard dollar kopen, waarna het bedrijf van de beurs gehaald wordt. Naar verwachting wordt deze deal later dit jaar geformaliseerd.

Binnen drie jaar zou Musk Twitter dan opnieuw naar de beurs gaan brengen. De Tesla-topman sprak met investeerders omdat hij minder eigen geld wil stoppen in de aankoop van Twitter.

Musk zou zelf 21 miljard dollar in de overname willen steken, de rest leent hij. Ook werd bekend dat Musk van plan is om bepaalde partijen in de toekomst te laten betalen voor het gebruik van Twitter.