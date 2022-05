De EU komt waarschijnlijk woensdag met een nieuw pakket sancties tegen Rusland. Daarin staat dat Europa de import van Russische olie wil beperken. Ook wil het landenblok Russische banken en verspreiders van desinformatie aanpakken. Tegelijkertijd dreigt Rusland het Westen met exportbeperkingen.

De Europese Unie legde Rusland al vijf keer eerder sancties op vanwege de inval in Oekraïne. Volgens diplomaten zal voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag details van het zesde sanctiepakket bekendmaken.

De hoogste EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Josep Borrell lichtte via Twitter al een tip van de sluier op. Zo wil de Unie meer Russische banken de toegang ontzeggen tot SWIFT, een systeem waarin bedrijven opdrachten geven voor internationale betalingen. Ook moeten verspreiders van onjuiste informatie over de oorlog in Oekraïne op een zwarte lijst komen te staan.

Daarnaast moet de import van Russische olie worden beperkt. Of dit betekent dat de EU snel stopt met de olie uit Rusland, is nog niet helemaal duidelijk. Wel zeiden EU-functionarissen eerder op dinsdag dat de Unie voor het einde van dit jaar stopt met het invoeren van Russische olie.

Rusland komt met tegenmaatregelen

Als reactie op de sancties heeft Rusland nu met tegenmaatregelen gedreigd. President Vladimir Poetin wijst de EU en ook de Verenigde Staten erop dat hij overweegt om de uitvoer van bepaalde producten en grondstoffen te stoppen.

In dit verband heeft Poetin de regering opdracht gegeven om binnen tien dagen met een lijst te komen van organisaties en personen waartegen sancties moeten worden ingevoerd, nog los van westerse politici die al op die lijst staan. Wie op die sanctielijst komt te staan, loopt het risico geen Russische goederen meer geleverd te krijgen. Om welke goederen het gaat, is niet helemaal duidelijk.

EU-landen kochten tijdens oorlog al voor 47 miljard euro aan olie en gas

Wel besloot Poetin onlangs om geen gas meer te leveren aan Polen en Bulgarije. Ook veel andere EU-landen kopen veel energie uit Rusland, met name gas.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne op 24 februari hebben landen uit de EU al voor 47 miljard euro olie en gas uit Rusland gekocht. Dat blijkt uit cijfers van het Finse onderzoekscentrum voor energie en schone lucht (CREA). De Russen kunnen dat geld gebruiken om de oorlog in Oekraïne te financieren.

Dinsdag meldde de Europese Commissie dat ze later deze maand met een plan komt om voor het einde van dit jaar te stoppen met de invoer van Russisch gas. Om dit voor elkaar te krijgen, wil de EU onder meer gas uit andere landen halen en bedrijven en huishoudens stimuleren minder gas te gebruiken.