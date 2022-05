De Europese Commissie (EC) zal later deze maand een plan presenteren om voor het eind van dit jaar het gebruik van gas uit Rusland terug te dringen. Dat heeft het dagelijks bestuur van de Europese Unie (EU) bekendgemaakt.

Voor eind 2022 zou twee derde van het gas dat de landen nu nog uit Rusland halen, vervangen moeten zijn door alternatieven.

Eurocommissaris Kadri Simson, die is belast met energie, gaf daar tekst en uitleg over in het Europees Parlement. Volgens Simson heeft de EU contact gehad met alle andere grote leveranciers van gas, om van het Russische gas af te kunnen.

Behalve naar het vervangen van gas door gas, wordt ook gekeken naar hernieuwbare energie als alternatief en het zoveel mogelijk besparen op het gebruik van gas.