Luchthaven Schiphol wil met honderden nieuwe personeelsleden voorkomen dat het komende zomer net zo'n chaos wordt als afgelopen weekend. Hiervoor kijkt topman Dick Benschop onder meer naar het aannemen van honderden extra beveiligers. Deze medewerkers wil het bedrijf lokken met hogere lonen. Hoeveel hoger de lonen worden, is nog onderwerp van overleg, zei Benschop dinsdag.

De afgelopen dagen was het zeer druk op Schiphol. Het leidde tot lange wachtrijen en chaotische taferelen. De luchthaven kreeg daarom veel kritiek. "Het moet komende zomer echt anders", zei de topman. Met onder meer het aannemen van zo'n vijfhonderd beveiligers moet dat worden voorkomen. Honderd van hen zijn momenteel al in opleiding.

Het vinden van de extra personeelsleden zal niet meevallen, denkt de topman. Hij noemt in dit verband vooral de grote concurrentie op de arbeidsmarkt.

Een andere maatregel waar de luchthaven aan denkt, is het beperken van het aantal vluchten. Om hoeveel minder vluchten het gaat, is nog niet bepaald. Wel meldt Benschop dat het samenhangt met hoeveel mankracht er tegen die tijd beschikbaar is op Schiphol.

De directeur maakte dinsdag ook excuses aan reizigers voor de problemen die afgelopen week ontstonden. "Deze meivakantie doet pijn", aldus de topman. Hij wijt de problemen aan meer reizigers en minder personeel dan verwacht, onder meer door corona- en griepgevallen.

Ook het komende weekeinde is het alle hens aan dek volgens de Schiphol-topman. Daarom kijkt de luchthaven of het vluchten kan verplaatsen naar andere vliegvelden, zoals Eindhoven en Rotterdam. Dat deed het afgelopen weekeinde ook al.