Nederland telt steeds meer huizen die meer dan 1 miljoen euro waard zijn. Vorig jaar liep dat aantal met zo'n 70 procent op tot bijna 143.000. Dat komt neer op 3 procent van het totaal, meldt technologiebedrijf Calcasa, dat gespecialiseerd is in de woningmarkt.

Al acht jaar op rij neemt het aantal woningen toe dat voor meer dan 1 miljoen euro in de boeken staat. "Waren het eind 2013 nog geen vijftienduizend huizen met een waarde van meer dan een miljoen, eind 2021 was dit aantal bijna vertienvoudigd", meldt Calcasa.

Volgens het bedrijf gaat het vooral de laatste jaren hard. "De stijging van bijna 70 procent in het afgelopen jaar is de grootste sinds we onderzoek doen naar miljoenenwoningen." Inmiddels is ruim 3 procent van de woningen een miljoenenhuis, eind 2020 was dat nog geen 2 procent.

Dat er steeds meer huizen van een miljoen bij komen, heeft alles te maken met de woningmarkt als geheel. "De huizenprijzen zijn in acht jaar tijd bijna verdubbeld", aldus Calcasa.

De meeste miljoenenwoningen staan traditioneel in Amsterdam. Volgens de recentste cijfers van het technologiebedrijf zijn dat er 18.550. Den Haag volgt op gepaste afstand met 9.300 miljoenenwoningen, gevolgd door Rotterdam met 4.050 en Utrecht met 3.800.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang een melding bij nieuws over de woningmarkt

In Bloemendaal en Aerdenhout staan er meer dan duizend

In Utrecht en Den Haag is de toename het grootst, meer dan in Rotterdam en veel meer dan in Amsterdam. In Groningen steeg het aantal huizen dat meer dan 1 miljoen euro moet kosten relatief het hardst.

Bij de gemeentes met het grootste aantal miljoenenwoningen, Bloemendaal en Aerdenhout, is de groei er ver uit. "Ze staan niet in de lijst van grootste stijgers", aldus Calcasa. "Ze vallen wel op om het aantal miljoenenwoningen: in beide gevallen meer dan duizend. In Bloemendaal is dat meer dan de helft van alle huizen, in Aerdenhout bijna drie kwart."