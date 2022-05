Pfizer heeft ook in het eerste kwartaal van dit jaar nog goede zaken gedaan met het coronavaccin. Het Amerikaanse farmabedrijf behaalde in de eerste drie maanden van dit jaar met het vaccin een omzet van 13,2 miljard dollar (12,5 miljard euro). Ook de coronapil die het bedrijf introduceerde, zorgde voor veel inkomsten.

In totaal verkocht Pfizer voor 25,7 miljard dollar aan geneesmiddelen; ruim de helft daarvan kwam dus van het coronavaccin. De totaalomzet was 77 procent hoger dan een jaar eerder, toen de levering van vaccins net was begonnen. De winst kwam vorig kwartaal uit op 7,9 miljard dollar, 61 procent meer dan een jaar eerder.

Volgens topman Albert Bourla is Pfizer goed op weg om dit jaar en volgend jaar minimaal 2 miljard doses van het coronavaccin aan arme en ontwikkelende landen te leveren. Ook van coronamedicijn Paxlovid loopt de productie volgens planning.

In totaal heeft de farmareus voor dit jaar contracten ter waarde van 32 miljard dollar gesloten voor het coronavaccin en 22 miljard dollar voor Paxlovid.

De vraag naar coronavaccins blijft de komende tijd groot, denkt Bourla. Zo worden vaccins in sommige landen breder beschikbaar gesteld en komen er wereldwijd nog steeds nieuwe corona-uitbraken bij.

Het bedrijf heeft besloten actief te blijven op de Russische markt, omdat het zich richt op het bevorderen van de gezondheid van mensen en dus ook Russen. De winsten van Russische dochterondernemingen worden aan goede doelen in Oekraïne geschonken.