De inflatiecijfers die statistiekbureaus Eurostat en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandelijks bekendmaken, zijn op dit moment hoger dan de werkelijke inflatie. Dat komt doordat het CBS telkens de prijzen van nieuwe energiecontracten meeneemt in zijn berekening. Die gelden echter niet voor mensen die hun energieprijs hebben vastgezet voor een bepaalde tijd.

De kwestie werd dinsdag opgeworpen door ABN AMRO-econoom Sandra Phlippen in een artikel van het financiële persbureau Bloomberg. "Je kunt het zien als een statistisch verschil, maar het kan een stevig effect hebben op de inflatieverwachtingen", zegt Phlippen.

Die verwachtingen hebben dan weer een impact op beleid van het kabinet en het welzijnsgevoel van Nederlanders. De stijging van bijvoorbeeld accijnzen op brandstof en huurprijzen wordt namelijk berekend op basis van de inflatiecijfers. Dus hoe hoger de gerapporteerde inflatie is, hoe meer mensen betalen aan de pomp en aan huur.

De Nederlandse inflatie bedroeg volgens voorlopige cijfers in april 11,2 procent, het hoogste cijfer van alle West-Europese landen.

'Minder geharmoniseerd dan het lijkt'

De inflatie in ons land wordt op twee manieren berekend. Het CBS berekent de inflatie volgens Nederlandse maatstaven en het Europese statistiekbureau Eurostat maakt een geharmoniseerde berekening, waarmee alle EU-landen met elkaar kunnen vergeleken worden. De rekenwijzes verschillen licht.

"Maar die geharmoniseerde berekening is ook weer niet zo geharmoniseerd als het lijkt", zegt Jan-Paul van de Kerke van ABN AMRO tegen NU.nl. "De energieprijzen worden namelijk nog wel door de lokale statistiekbureaus berekend en toegevoegd aan de Eurostat-berekening. En daar loopt het mis in Nederland."

Het CBS rekent telkens de prijs van nieuwe energiecontracten mee in de inflatie, maar niet iedereen verandert elke maand van contract of heeft een variabel contract. Sommige mensen betalen nog de prijs die ze ergens vorig jaar hebben vastgezet voor een jaar of een paar maanden. Zij hebben geen last van de huidige prijzen.

CBS onderzoekt andere rekenmethode

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen geeft toe dat op die manier de inflatie inderdaad wat overschat wordt. "Maar het is heel moeilijk om een exact juist inflatiecijfer te hebben", legt hij uit.

"We doen het al jaren op deze manier en normaal leidt dat niet tot problemen, maar door de huidige hoge energieprijzen kan dat wel een ietwat vertekend beeld geven. Al durf ik wel te stellen dat we er waarschijnlijk niet ontzettend ver naast zitten."

Hij voegt eraan toe dat wanneer de energieprijzen fors dalen, de inflatiecijfers weer een tijd lang onderschat worden.

Het CBS onderzoekt of er andere manieren zijn om die energieprijzen te berekenen. "Sommige andere landen doen het met een soort voortschrijdend gemiddelde van de prijzen. Maar daar zijn ook weer allerlei zaken op aan te merken, dus het is moeilijk om een perfecte manier te vinden om ze mee te nemen." Of er ooit een andere rekenwijze komt en wanneer die er dan komt, kan Van Mulligen nog niet zeggen.