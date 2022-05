BP heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van 20,4 miljard dollar (ruim 19 miljard euro) geleden, blijkt dinsdag uit de kwartaalcijfers. Het verlies is grotendeels toe te schrijven aan het vertrek van het Britse olie- en gasbedrijf uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.

Door het vertrek moet de onderneming een afschrijving doen van 29,3 miljard dollar. Daardoor lijdt BP een nettoverlies van 20,4 miljard dollar.

BP waarschuwde eerder al dat het plan om zijn belang van bijna 20 procent in het Russische staatsoliebedrijf Rosneft te verkopen tot wel 25 miljard dollar kon kosten. BP was bijna dertig jaar actief in Rusland.

De Britse onderneming is niet het enige bedrijf dat zich heeft teruggetrokken uit Rusland. Ook onder meer Shell verkocht al zijn belangen in het land, wat het bedrijf zo'n 3,4 miljard dollar kostte. Daarnaast hebben onder meer Unilever en Heineken zo goed als al hun projecten in Rusland verkocht.