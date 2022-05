TUI gaat vanaf 25 mei een aantal keer per maand met een nachttrein naar Kopenhagen, Praag, Wenen, Venetië, Milaan en Florence rijden. Daarvoor gaat de reisorganisatie een samenwerking aan met GreenCityTrip, dat sinds oktober vorig jaar nachttreinen aanbiedt vanuit Nederland. De treinen vertrekken vanuit Amsterdam en Utrecht.

TUI biedt op dit moment al reizen per trein aan, maar dat gaat dan om de internationale NS-treinen of de Thalys. Voor het eerst gaat het bedrijf nu ook nachttreinen inzetten om mensen op hun bestemming te krijgen.

De treinen vertrekken om 16.30 of 20.00 uur vanuit Utrecht of Amsterdam Centraal en komen de volgende ochtend tussen 8.00 en 11.00 uur aan op hun bestemming. TUI wil op die manier duurzaam reizen meer in de kijker spelen.

"We zetten de trein graag in de schijnwerpers als het een gelijkwaardige vervanging kan zijn voor het vliegtuig. En ook waar het geen vervanging is maar een waardevolle aanvulling, willen we het onder de aandacht brengen", zegt general manager Arjan Kers bij TUI Nederland.

Treinreizen kunnen vanaf 11 mei worden geboekt

GreenCityTrip is onderdeel van het reisbedrijf Flywise en biedt sinds oktober nachttreinen aan naar een aantal Europese steden. Sinds de start gingen de boekingen zo hard, dat het bedrijf besloot om vanaf april vijf extra rijtuigen in te zetten en het aantal steden uit te breiden.

"We zijn blij dat we door de samenwerking met TUI nu een nog grotere doelgroep kunnen bereiken", zeggen oprichters Hessel Winkelman en Maarten Bastian. In één trein zijn zo'n zevenhonderd plaatsen.

De treinreizen kunnen vanaf 11 mei worden geboekt bij TUI. Er is ook de optie om een stedenreis te maken per trein. Die duurt vijf dagen en vier nachten, waarbij de eerste en laatste nacht in de trein worden doorgebracht.