Italië heeft zich voorgenomen om in de tweede helft van 2024 te stoppen met gasinvoer vanuit Rusland, zegt minister Roberto Cingolani (Ecologische Transitie) dinsdag in een interview met La Repubblica. Eerder mikte het land, dat op dit moment 45 procent van het gas uit Rusland haalt, op 2025.

Italië stond lang weigerachtig tegenover sancties tegen Rusland vanwege de grote financiële verwevenheid tussen de twee landen en het feit dat bijna de helft van het gas uit Rusland komt. Zo verzette het land zich eerder tegen een plan om Russische banken uit te sluiten van het internationale betalingssysteem SWIFT.

Uiteindelijk maakte Italië toch een draai en sprak het zich openlijk uit voor sancties tegen Rusland. Daarom wil het land dus ook de afhankelijkheid van Russisch gas verminderen. "We zouden tegen de tweede helft van 2024 autonoom moeten zijn. We kunnen zonder Russisch gas", zegt Cingolani dinsdag.

Eerder maakte Italië al een plan bekend om tegen het einde van de lente de helft van het Russisch gas te vervangen en in 2025 geen gas meer uit Rusland te halen. Hoe het land dat allemaal wil doen, is niet duidelijk.

Engie sluit als eerste Europese bedrijf Amerikaans gascontract af

Dinsdag werd ook bekend dat het Franse energiebedrijf Engie als eerste Europese gasbedrijf sinds de start van de oorlog in Oekraïne een contract heeft afgesloten met een Amerikaans bedrijf voor de levering van vloeibaar aardgas (lng). Tegen 2030 zou de EU 50 miljoen kubieke meter gas per jaar uit de VS moeten importeren.

De Russische president Vladimir Poetin verhoogde onlangs de druk voor de EU om sneller van het Russische gas af te gaan door te eisen dat landen in roebels betalen. Dat ziet geen enkel land buiten Hongarije zitten en dus wordt er naarstig gezocht naar alternatieven.

Cingolani zegt dinsdag in hetzelfde interview dat de Europese Commissie daar dringend een "duidelijk en ondubbelzinnig" standpunt over moet innemen om te vermijden dat de verantwoordelijk komt te liggen bij individuele landen en energiebedrijven.