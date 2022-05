Het Franse energiebedrijf Engie, dat in Nederland vooral bekend is als eigenaar van het laadpalenbedrijf EVBox, heeft volgens de Britse zakenkrant Financial Times een contract afgesloten met een Amerikaans bedrijf voor vloeibaar aardgas (lng). Het is het eerste Europese bedrijf dat een Amerikaans contract afsluit sinds de EU de gasafhankelijkheid van Rusland wil verminderen.

De VS had eerder al beloofd dat het de EU te hulp zou schieten om minder gas van Rusland af te nemen. Tegen 2030 zou de VS het continent van 50 miljard kubieke meter gas per jaar moeten voorzien. Tot nu toe werden daar echter nog geen concrete gevolgen aan gegeven. Engie heeft nu de spits afgebeten, dus de verwachting is dat meer Europese energiebedrijven zullen volgen.

Het bedrijf sloot een contract van vijftien jaar met energieleverancier NextDecade uit Houston voor de levering van lng. Engie ontvangt 2,4 miljard kubieke meter gas per jaar van de Amerikanen. Het Franse bedrijf haalt momenteel 20 procent van het gas uit Rusland.

De EU wil de afhankelijkheid van Russisch gas verminderen om het land te straffen voor de oorlog in Oekraïne. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want zo'n 40 procent van het gas dat gebruikt wordt in de EU komt uit Rusland. Daardoor is er nog geen boycot ingesteld, maar landen doen wel hun best om minder gas uit Rusland te halen.

De zogenoemde roebeleis van de Russische president Vladimir Poetin maakt die omslag nog urgenter. Poetin zei eind maart dat alle westerse landen hun gas in roebels moeten betalen om te voorkomen dat hun contracten worden afgesloten.

Behalve Hongarije heeft geen enkel EU-land daar zin in, dus wordt geprobeerd alternatieven te vinden voor het geval Poetin het meent. Rusland sloot vorige week al de toevoer van gas naar Polen en Bulgarije af omdat deze landen niet in roebels willen betalen.