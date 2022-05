De Vereniging voor Verkeersvliegers (VNV) heeft KLM voor de rechter gedaagd. De pilotenvakbond vindt het niet kunnen dat de luchtvaartmaatschappij nieuwe piloten verplicht zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Dat meldt de bond, na eerdere berichtgeving hierover van Luchtvaartnieuws.nl.

Volgens de VNV overtreedt KLM afspraken die eerder zijn gemaakt. Daarom heeft de pilotenvereniging besloten om de rechter hierover te laten oordelen. Het kort geding dient op donderdag 19 mei.

KLM verlangt van zijn cabinepersoneel dat het naar elke bestemming kan vliegen. Omdat sommige landen alleen mensen toelaten als ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19, betekent dat dat ongevaccineerd personeel niet op elke vlucht zou kunnen meedraaien.

De pilotenbond stelt dat KLM genoeg mogelijkheden heeft om niet-gevaccineerd personeel op andere vluchten in te zetten. Een vaccinatieplicht voor nieuwe medewerkers is daarom niet nodig, vindt de bond.

"Er zijn ruim voldoende vliegers die overal inzetbaar zijn, dus er is geen reden om dit te eisen", aldus een woordvoerder. "Voor de duidelijkheid: wij zijn zeker niet tegen vaccineren. Maar we vinden het een keuze van de piloten zelf. Dat is ook zo afgesproken in onze cao."