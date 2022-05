Het aantal fysieke winkels is vorig jaar toegenomen, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is bijzonder, omdat het aantal al sinds 2010 niet meer is toegenomen.

Op 1 januari telde ons land 83.800 fysieke winkels, 655 (of 0,7 procent) meer dan op de eerste dag van vorig jaar. Ten opzichte van 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, ligt het aantal winkels in Nederland nog wel lager.

De stijging is vooral te verklaren door de toename van het aantal winkels in de voedingssector. Nederland kreeg er vooral meer (banket)bakkers en supermarkten bij, met plussen van meer dan 4 procent.

CBS-econoom Marjolijn Jaarsma verklaart die stijging vooral door de lockdowns in Nederland. Voedingswinkels werden vaak ontzien van de maatregelen, waardoor mensen hun kans schoon zagen om met dit soort winkels te scoren, denkt Jaarsma.

Voor non-foodwinkels veranderde er niet veel: het aantal winkels in deze sector bleef onder de streep gelijk. Zo kwamen er bijvoorbeeld meer doe-het-zelfzaken bij, maar nam het aantal boekwinkels wel weer met 8 procent af.

Uiteindelijk kwamen er in de meerderheid van de gemeenten meer winkels bij dan dat er dicht moesten. In Vlieland nam het aantal winkels met een stijging van 18 procent het hardst toe, terwijl in Oostzaan (-9,4 procent) en Lopik (-8,8) procent de meeste winkels vertrokken.