Luchtvaartmaatschappijen willen de schade vanwege de annuleringen van de afgelopen dagen op Schiphol verhalen. Het zou gaan om een schadebedrag van miljoenen euro's. Ook reizigers zouden al voor enkele tonnen aan claims hebben ingediend, stelt claimorganisatie EUClaim.

Door de combinatie van een groot aantal reizigers vanwege de meivakantie én een tekort aan personeel op Schiphol is het de afgelopen dagen erg druk op de luchthaven. Ook de rest van deze week belooft het druk te zijn op het vliegveld. Hierdoor besloot Schiphol afgelopen donderdag luchtvaartmaatschappijen op te roepen om tot en met 8 mei vluchten te schrappen. KLM besloot na de oproep om dit weekend enkele tientallen vluchten te schrappen.

Het annuleren van vluchten zorgt voor omzetverlies voor de vliegmaatschappijen, die dat nu willen verhalen op de luchthaven, zegt branchevereniging BARIN. Volgens voorzitter Marnix Fruitema kan de schade oplopen tot miljoenen euro's, al spreekt hij wel van een grove schatting. BARIN overlegt dinsdagmiddag met Schiphol over claims, maar ook over het voorkomen van problemen in de zomerperiode.

Eerder op de dag zei claimorganisatie EUClaim al tegen NU.nl dat ze ruim driehonderd claims hadden ontvangen voor geannuleerde vluchten door KLM. De claims zouden samen een waarde vertegenwoordigen van zo'n 200.000 euro. Dat loopt de komende dagen nog op, want de claims blijven binnenstromen, aldus EUClaim.