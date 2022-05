Stellen die willen trouwen, zijn in sommige gemeentes honderden euro's meer kwijt dan in een andere plaats. Soms kan de keuze voor een andere trouwplek je zelfs meer dan 1.000 euro schelen. Dat blijkt uit onderzoek van trouwsite Theperfectwedding.nl.

De onderzoekers bekeken de tarieven van alle 345 gemeenten in Nederland voor een trouwceremonie in het gemeentehuis, met een uitgebreide speech van een ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarbij keken ze zowel naar de tarieven voor werkdagen als voor weekenddagen.

Het allerduurste is trouwen in de gemeente Delft op zondag. Daarvoor betaal je 2.139 euro. In ongeveer driekwart van de andere gemeenten waar je op zondag kunt trouwen, liggen de tarieven beneden de 1.000 euro.

Het goedkoopst is je in de echt laten verbinden op een doordeweekse dag in de gemeente Noord-Beveland. Daar betaal je slechts 155 euro voor. Het duurste is de gemeente Utrecht, waar je op doordeweekse dagen 829 euro kwijt bent.

Tarieven zijn ruim 10 procent gestegen in drie jaar

Gemiddeld betalen stellen nu 412,99 euro als ze willen trouwen op een werkdag. Uitzondering hierop is de vrijdag. Dan betaal je gemiddeld 429,45 euro. Wie op zaterdag in het huwelijksbootje wil stappen, betaalt daar gemiddeld 693,34 euro voor.

De zondag is de duurste dag. Zo'n 40 procent van de gemeentes biedt de mogelijkheid om op die dag te trouwen. Daarvoor betaal je gemiddeld 853,25 euro.

In vergelijking met 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis, zijn de trouwtarieven dit jaar 10,1 procent hoger.