Enkele klanten van ING stonden vrijdag voor een onaangename verrassing. Plots was er 6 euro, en bij sommige klanten een aantal keer dat bedrag, van hun rekening gehaald als "kosten contante storting" terwijl dat niet de bedoeling was. ING spreekt over een technische storing en vergoedt de gedupeerden vóór donderdag.

Niet bij iedereen werd evenveel geld afgeschreven. Bij sommige klanten werd er één of twee keer 6 euro afgeschreven, iemand op Twitter had het dan weer over 19 keer dat bedrag.

ING kan desgevraagd niet in detail treden over de oorzaak, maar houdt het op een technische storing. "We werken sinds afgelopen vrijdag keihard aan een oplossing. Voor donderdag zullen wij de getroffen klanten vergoeden. Uiteraard vinden we deze situatie heel vervelend en bieden wij onze excuses aan", zegt een woordvoerder.

Hoeveel er in totaal onterecht is afgeschreven, wil de woordvoerder niet zeggen.