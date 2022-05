De rijkste Russische ondernemers hebben hun totale vermogen sinds het begin van dit jaar met 45,5 miljard dollar (omgerekend 43,2 miljard euro) zien slinken. Dat blijkt uit onderzoek van het Russische staatspersbureau RIA Novosti, op basis van de Bloomberg Billionaire Index (BBI).

Het waardeverlies heeft alles te maken met de economische sancties die zijn ingesteld als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Hiermee werd de Westerse handel met Rusland voor een groot deel aan banden gelegd. Door de sancties staat de toonaangevende Russische beursindex MOEX nu zo'n 36 procent lager ten opzichte van begin dit jaar.

En met grote gevolgen voor Russische miljardairs: in januari waren de 23 rijkste Russen gezamenlijk nog zo'n 373 miljard dollar waard, nu ligt die waarde maandag zo'n 45,5 miljard lager op 328 miljard dollar.

De grootste verliezer is Gennady Timchenko, een steenrijke investeerder die belangen heeft in meerdere Russische staatsbedrijven en al jaren goed bevriend is met president Vladimir Poetin. Hij zag z'n vermogen met 7,5 miljard dollar verdampen en is nu zo'n 15,5 miljard waard, als RIA Novosti.

Onder de verliezers bevindt zich ook Leonid Mikhelson, eigenaar van aardgasbedrijf Novatek en de op een na rijkste persoon in Rusland. De beurswaarde van z'n bedrijf ligt nu 38 procent lager vergeleken met begin dit jaar en z'n persoonlijke vermogen daalde met 6,5 miljard dollar.

Niet alle Russische miljardairs gingen er op achteruit. Norilsk Nickel-eigenaar Vladimir Potanin, tevens de rijkste persoon in Rusland, ging er enkele honderden miljoenen op vooruit sinds 2022 en is nu zo'n 31,5 miljard dollar waard.

