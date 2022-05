De Stichting Etherreclame (Ster) boekte over 2021 een omzet van 200 miljoen euro. Na aftrek van een aantal kosten blijft daar 187 miljoen euro van over en dat gaat volledig naar de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat is 34 miljoen euro of 22 procent meer dan een jaar eerder.

De stijging heeft volgens Ster vooral te maken met de heropening van de wereld. Grote sportevenementen die in 2020 niet konden plaatsvinden door de coronapandemie, zoals het EK voetbal en de Olympische Spelen, konden vorig jaar wel doorgaan. Dat leidde ertoe dat adverteerders een groter publiek konden bereiken, waardoor ze ook meer spendeerden aan reclame.

Dat duwde de omzet van Ster fors omhoog en ook de winst volgde. In 2020 gingen de inkomsten echter 10 procent onderuit omdat veel evenementen werden afgelast en bedrijven meer op hun centen moesten letten.

Dit jaar merkt de organisatie opnieuw een verhoogde interesse voor reclame op de NPO-radio en -televisie. Ster geeft geen precieze cijfers, maar zegt dat de resultaten nu al veel hoger liggen dan in het eerste kwartaal van 2021.

Reclametijd wordt komende jaren afgebouwd

Dit jaar start Ster met de geleidelijke afbouw van commerciële reclame op de openbare omroep, zoals bepaald werd door het kabinet. Op dit moment is nog 10 procent van het aantal televisie-uren gereserveerd voor reclame, maar in 2027 mag dat nog maar 5 procent zijn. Dat geldt niet voor partijen met een algemeen nut, zoals godsdienstige organisaties of politieke partijen. Die krijgen meer reclametijd.

Ster leidt de reclame op radio en televisie bij de openbare omroep in goede banen en vraagt daarvoor een vergoeding aan de adverteerders. Een deel daarvan gaat naar de begroting. Dat geld wordt grotendeels gebruikt voor de financiering van de openbare omroep.