Woningbezitters vroegen in april 54.000 hypotheken aan, volgens dataverzamelaar HDN. Dat is 16 procent minder dan in de drie maanden ervoor, toen een recordaantal hypotheken is aangevraagd. Maandag werd ook duidelijk dat de hypotheekrentes de afgelopen week verder zijn opgelopen.

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn in totaal 191.000 hypotheken aangevraagd. Volgens HDN is het nooit eerder voorgekomen dat in één kwartaal zo veel aanvragen zijn gedaan. Dit kwam doordat in die maanden de hypotheekrentes stegen. Uit angst dat de rentes nóg verder zouden stijgen, besloten velen om niet langer te wachten en op dat moment hun slag te slaan.

In vergelijking met de eerste drie maanden lijkt de markt in april wat af te koelen met 'slechts' 54.000 aanvragen. Dat is overigens nog steeds fors meer dan het gemiddelde van heel vorig jaar: 45.000 per maand.

Lang niet alle aanvragen zijn voor het kopen van een huis. In veel gevallen is het geld bedoeld voor een verbouwing of willen huizenbezitters hun hypotheek oversluiten.

Hypotheekrentes stijgen door

Uit gegevens van Van Bruggen Adviesgroep blijkt dat de hypotheekrentes afgelopen week opnieuw verder zijn opgelopen. De rentes zitten al langere tijd in de lift, nadat ze vorig jaar op ongekende dieptes uitkwamen.

Wie zijn rente twintig jaar vast wil zetten, betaalde aan het begin van dit jaar nog gemiddeld 1,39 procent. Inmiddels is dat ongeveer twee keer zoveel. Andere hypotheekrentes laten dezelfde ontwikkelingen zien.