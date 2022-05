Wie een groter pakket via bol.com bestelt, krijgt die eind dit jaar mogelijk met de fiets bezorgd in plaats van per bestelbus. De webwinkel mag namelijk fietskoerier Cycloon overnemen, heeft Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. De overname moet de pakketbezorging van bol.com duurzamer maken.

Momenteel wordt ongeveer een 17 procent van de pakketjes duurzaam bezorgd. Dit geldt met name voor de eindfase van de bezorgketen: een postbezorger die een pakketje al wandelend door de brievenbus duwt.

Door Cycloon over te nemen en fietskoeriers in te zetten, wil bol.com meer pakketjes per fiets bezorgen en tegelijkertijd de bezorgingsketen verduurzamen. Fietskoeriers kunnen ook grotere pakketten met zich meedragen dan een normale postbezorger. "Dan moet je denken aan de omvang van een airfryer", verduidelijkt een woordvoerder van de webwinkel.

Naar verwachting worden de fietsbezorgers van Cycloon in de tweede helft van dit jaar in gebruik genomen door bol.com. Cycloon is inmiddels in 75 Nederlandse steden actief en heeft achthonderd fietskoeriers in dienst. Hoeveel bol.com heeft betaald voor Cycloon is niet bekend.