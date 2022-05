Het afgelopen weekend zijn er al 329 claims voor geannuleerde vluchten ingediend tegen KLM, zegt de claimorganisatie EUClaim tegen NU.nl. Het gaat over meer dan 700 passagiers en EUClaim schat het compensatiebedrag tot nu toe rond 200.000 euro. Dat loopt de komende dagen nog op, want de claims blijven binnenstromen.

Door personeelstekorten op verschillende plekken op de luchthaven en door de meivakantie was het de afgelopen dagen heel erg druk op Schiphol. Daardoor riep de luchthaven maatschappijen op om vluchten te annuleren.

KLM gaf gehoor aan die oproep en schrapte dit weekend 47 vluchten. Andere maatschappijen verplaatsten vluchten naar andere luchthavens. Zo lieten Corendon en Transavia dit weekend vier vluchten van Rotterdam The Hague Airport vertrekken.

Geen vertragingen, wel veel annuleringen

Dat zorgde voor lange wachtrijen en mensen die hun vakantievlucht misten. Het aantal claims tegen KLM is volgens EUClaim "extreem hoog". Tussen vrijdag en zondag kreeg EUClaim 329 klachten binnen. Eén klacht geldt meestal voor iets meer dan twee passagiers, dus in totaal gaat het om meer dan 700 passagiers, vertelt een woordvoerder.

"Het merendeel ging over geannuleerde vluchten. Vertragingen waren er amper. We rekenen een vertraging vanaf wanneer een vlucht drie uur te laat is en dat hebben we bijna niet gezien", zegt de woordvoerder.

Volledig beeld over twee weken

In principe hoeft KLM de vluchten niet te compenseren omdat de annuleringen op verzoek van Schiphol waren. Toch zei de luchtvaartmaatschappij volgens EUClaim al dat ze dat wel gaat doen. Mogelijks zijn daar afspraken over gemaakt met Schiphol.

Hoe groot het bedrag is dat KLM moet compenseren, is niet helemaal duidelijk. Op basis van eerdere claimacties schat EUClaim dat het voor de claims die afgelopen weekend al binnenkwamen op zo'n 200.000 euro zal uitkomen. Dat bedrag loopt in de komende dagen nog wel op omdat er claims blijven binnenkomen.

Over twee weken kan de organisatie een volledig beeld geven.