Ruim 4.300 vluchtelingen uit Oekraïne hebben sinds 1 april een baan gevonden in Nederland, meldt uitvoeringsinstantie UWV maandag op basis van cijfers van werkgevers. De meeste Oekraïners gingen aan de slag in als bijvoorbeeld schoonmaker via een uitzendbureau en ze werken vooral in de regio's Amsterdam en Den Haag.

Werkgevers moeten sinds vorige maand een melding maken bij het UWV als ze een Oekraïense vluchteling in denst nemen. In de eerste week van april kwamen er ruim 550 meldingen binnen, in de tweede week ruim 850 en in de derde week meer dan 1.550. In de laatste week van april deden 1.350 werkgevers melding bij het UWV.

Uit 40 procent van die meldingen bleek dat de vluchtelingen in dienst werden genomen via een uitzendbureau. Dat is dan als bijvoorbeeld schoonmaker of magazijnmedewerker. Daarnaast ginen ook veel Oekraïners aan de slag in de land- en tuinbouw, horeca, zakelijke dienstverlening en transport.

De meeste vluchtelingen, 12 procent, vonden werk in de regio Amsterdam. Op de tweede plaats komt de regio Den Haag. 11 procent vond werk in Gouda, Leiden en Zoetermeer, 9 procent ging aan de slag in de rgeio Haaglanden.

In principe moeten werkgevers een tewerkstellingsvergunning aanvragen als ze een vluchteling in dienst willen nemen, maar de EU heeft een uitzondering ingesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Het komende jaar mogen zij meteen aan het werk, zonder veel administratie. In Nederland moeten werkgevers het wel nog steeds melden aan het UWV als ze een Oekraïner in dienst nemen.