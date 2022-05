De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil eind 2025 's werelds eerste commerciële non-stopvluchten van Sydney naar Londen en New York gaan aanbieden. "Het is de laatste grens en de definitieve oplossing voor de tirannie van de afstand."

Qantas bestelt twaalf Airbus A350-1000-toestellen voor het Project Sunrise, waarmee het vanaf 2025 directe vluchten wil aanbieden naar steden als Londen en New York, te beginnen vanuit de Australische stad Sydney. "Nieuwe vliegtuigtypes maken nieuwe dingen mogelijk", zei Qantas-voorzitter Alan Joyce maandag in een verklaring.

In oktober 2019 voerde Qantas al met succes een testvlucht uit tussen New York en Sydney met een Boeing 787-9 Dreamliner. In een tijd van 19 uur en 16 minuten werd toen de 16.200 kilometer tussen beide steden overbrugd en daarmee de langste rechtstreekse lijnvlucht ooit volbracht.