In Parijs en Istanboel zijn zondag demonstraties die in het teken stonden van de Dag van de Arbeid uit de hand gelopen. In beide steden raakten demonstranten slaags met politie. In Nederland bleef het rustig. Volgens vakbond FNV liepen zo'n vierduizend mensen mee met een protestmars in Utrecht.

In heel Frankrijk gingen meer dan honderdduizend mensen de straat op om te demonstreren tegen het beleid van de onlangs herkozen president Emmanuel Macron. Ze protesteerden tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en eisten meer salaris.

In totaal waren er zondag verspreid over heel Frankrijk enkele honderden 1 mei-manifestaties. Behalve in Parijs, waar veel met name linkse politici, vakbondslieden en milieuactivisten meededen, werd er ook geprotesteerd in onder andere Lille, Nantes, Toulouse en Marseille.

De meeste 1 mei-betogingen verliepen vreedzaam, maar op sommige plaatsen, onder meer in Parijs, waren ongeregeldheden. De politie zette enkele keren traangas in.

Volgens de autoriteiten waren er in de Franse hoofdstad 24.000 mensen op de been. Tijdens een protestmars van het Place de la République naar het Place de la Nation liep het een paar keer uit de hand. Relschoppers staken vuilnisbakken in brand, plunderden een McDonald's en gooiden bij vastgoedmakelaars de ruiten in. De politie greep in toen de brandweer in haar werk werd belemmerd.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin meldde dat acht agenten gewond zijn geraakt. 45 personen zijn gearresteerd, de meesten van hen werden opgepakt omdat ze brandweerlieden belaagden. Darmanin noemde de gewelddadigheden van de relschoppers "onaanvaardbaar".

Ruim 160 demonstranten opgepakt in Istanboel

Ook in Istanboel liep een 1 mei-protest uit de hand. In de Turkse stad werden zeker 164 mensen opgepakt. Verscheidene demonstraties waren verboden door de gouverneur van de stad, maar veel mensen kwamen toch op een ongeautoriseerde bijeenkomst op het Taksimplein af.

Toen de betogers richting het plein trokken, kwam het tot een botsing met de oproerpolitie. Volgens fotografen van persbureau AFP werden meerdere demonstranten met geweld naar de grond gebracht en in politieauto's weggevoerd, nadat ze waarschuwingen van de politie hadden genegeerd.

Op het Taksimplein in Istanboel worden vaker 1 mei-protesten georganiseerd. Regelmatig leiden die tot rellen. Op 1 mei 1977 kwamen op het plein 34 mensen om het leven. Tegenwoordig wordt het plein ieder jaar afgezet. Alleen vertegenwoordigers van vakbonden mogen er komen om een krans neer te leggen.

In het deel van Istanboel dat bij Azië hoort, werd eveneens door duizenden mensen geprotesteerd. De rally in dat deel van de stad was wel toegestaan. Ook in onder meer Izmir en hoofstad Ankara vonden demonstraties plaats.

Foto: EPA

Duizenden aanwezigen bij 1 mei-viering in Utrecht

In Nederland liepen vierduizend mensen mee tijdens een mars in Utrecht. Dat aantal is een schatting van een woordvoerder van de vakbond FNV. De deelnemers demonstreerden tegen sociaaleconomische ongelijkheid. Dat gebeurde zonder incidenten.

De "demonstratieve mars tegen sociaaleconomische scheefgroei in Nederland", zoals FNV het omschrijft, was na twee jaar onlinebijeenkomsten op 1 mei, dit keer weer gewoon op straat.

De actievoerders verzamelden begin van de middag op het Jaarbeursplein en liepen vervolgens naar het Julianapark, waar het programma verderging.