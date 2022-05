De landen om ons heen staan op 1 mei stil bij de Dag van de Arbeid. Vrijwel overal in Europa en de rest van de wereld is dat een officiële feestdag. In Nederland gaat de dag echter vrijwel ongemerkt voorbij. Hoe zit dat?

De Dag van de Arbeid is een dag waarop het werk van de zogeheten arbeidersklasse in de schijnwerpers wordt gezet. Die groep bestaat uit mensen in loondienst - of zzp'ers - die veel met hun handen werken. Tegelijkertijd is er aandacht voor de internationale arbeidersbeweging en het principe dat de mensen uit die groep elkaar steunen.

In veel landen demonstreren mensen op de Dag van de Arbeid voor betere werkomstandigheden. Dat gebeurde in 1890 voor het eerst. Het idee kwam van een internationaal samenwerkingsverband voor socialistische partijen, ook wel de Tweede Internationale genoemd.

Die groep had het jaar ervoor onder aanvoering van de American Federation of Labour opgeroepen om het jaar erop op 1 mei actie te voeren voor onder meer een achturige werkdag. Er gold toen namelijk geen maximumwerktijd. Daarbij werd die dag aangewezen als internationale Dag van de Arbeid.

Volgens de Nederlandse vakbond FNV is ons zogenoemde 'poldermodel' van onderhandelingen tussen de overheid, werkgevers en werknemers een belangrijke reden voor het relatieve gebrek aan aandacht voor de Dag van de Arbeid. We hoeven niet te demonstreren voor betere werkomstandigheden maar gaan in gesprek met werkgevers, is het idee.

Bovendien zijn we in Nederland vooral vrij op kerkelijke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen. Ook speelt mee dat we vroeger op Koninginnedag op 30 april, dus een dag vóór de Dag van de Arbeid, ook al vrij waren.

De FNV staat zelf ieder jaar stil bij de Dag van de Arbeid, met marsroutes en themabijeenkomsten. In andere landen, zoals Frankrijk, Duitsland en België, is het aantal bijeenkomsten een stuk groter. Zo zijn er vandaag alleen al in Berlijn zeker twintig demonstraties.

Tijdens de Koude Oorlog was er minder animo. Dat kwam doordat de dag in het Oostblok en de Sovjet-Unie steeds meer een militair karakter kreeg. Daar wilden veel mensen niet mee geassocieerd worden.

Sinds 2015 doet de FNV weer aan een jaarlijkse viering. In 2020 en 2021 vond die vanwege de coronapandemie online plaats.

De vakbond wil dat er in Nederland meer aandacht komt voor de Dag van de Arbeid. De ongelijkheid tussen werkgevers en werknemers wordt namelijk al jaren groter, stelt een FNV-woordvoerder tegen NU.nl.

In 2022 wordt de "scheefgroei" tussen arm en rijk volgens de vakbond versterkt door de relatief hoge Nederlandse inflatie, waardoor het leven in ons land een stuk duurder wordt.