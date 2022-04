Mensen die nog belastingaangifte moeten doen, kunnen dat zaterdag voor het laatst doen. De aangifte inkomstenbelasting moet voor zondag 1 mei binnen zijn. Omdat de laatste dag een weekenddag is, zijn de BelastingTelefoon en de online vraagdienst van de Belastingdienst zaterdag extra open.

Circa 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers kregen een uitnodiging om belastingaangifte te doen over 2021. Dit kon vanaf 1 maart. Vrijdagochtend stond de teller op ruim 8,8 miljoen ontvangen aangiftes, aldus een woordvoerder van de Belastingdienst. Dat komt doordat ook mensen die niet verplicht zijn om aangifte te doen, dat soms doen.

De afgelopen dagen zag de Belastingdienst een stijging in het aantal aangiftes, vertelt de woordvoerder. "We zien doorgaans aan het begin en aan het einde van de aangifteperiode dat het aantal aangiftes dat binnenkomt wat hoger ligt." Op extra veel aangiftes de laatste dag voor de deadline is de Belastingdienst "helemaal ingesteld": "De systemen staan er goed bij."